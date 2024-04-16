صور تفطر القلوب.. وثقت مأساة 9 أطفال جرفتهم سيول عُمان

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لم يتوقف الحزن على الكارثة التي ألمت بسلطنة عمان إثر السيول الجارفة التي خلفتها الأمطار خلال الساعات الماضية، متسببة بعشرات الضحايا بينهم أطفال بعمر الورود.

صور من الكارثة

فقد انهالت التعازي على السلطنة من شخصيات خاصة وعامة شملت رؤساء دول، فضلا عن الآلاف من المواطنين العرب الذين أبدوا حزنهم لتلك المأساة.

فانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور تظهر حجم الكارثة، فضلا عن مشاهد استخدمت فيها تقنيات الـAI، للتعبير عن الحزن الذي لف سلطنة عمان وكافة العالم العربي.

ونقلت تلك الصور مشاهد مما حصل محاكاة بالذكاء الاصطناعي، بينها ما أظهر سيولاً جارفة ومن قلبها أطلت وجوه الأطفال الضحايا، ومن خلفهم باص المدرسة الذي ابتلعته المياه.

خالص العزاء لأهلنا في سلطنة عمان ونسأل الله أن يرحمهم ويربط على قلوب ذويهم ويجبر مصابهم ويجعلهم شفعاء لهم يوم القيامه، اللهم إنا نستودعك أهلنا في عُمان 🇴🇲🙏🏻 pic.twitter.com/9guvahsBHO — فارس عوض (@farisf9) April 15, 2024

كذلك انتشرت صور لعمانيين من بين المياه يحملون صغارهم ممن أودت بهم الكارثة، و أخرى تظهر سيارات غارقة بالطين والوحل بسبب الفياضات.

جاء هذا بعدما أعلنت السلطات وفاة 17 شخصا على الأقل، بينهم 9 تلاميذ، جرّاء انجرافهم داخل مركباتهم، في محافظة شمال الشرقية الواقعة في شرق البلاد على بُعد حوالي 150 كلم من العاصمة مسقط.

بدورها، أكدت وزارة التربية والتعليم في عُمان، وفاة الطلاب بعد أن حاصرت السيول العديد من المركبات التي كانت تقل الصغار، ولا يزال آخرون مفقودين.

كما قدّم المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم علي بن حميد الجهوري، خالص التعازي لأهالي الصغار الضحايا.

اقدار الله كلها خير ؛ معوضين خير ؛ نشاطركم الألم ؛ الحمدلله على كل حال #سلطنة_عمان . ••• pic.twitter.com/m9JmctagkZ — سعيد بن سعد بن سفران 🇸🇦 (@BinSfrann) April 15, 2024

أزاحت السيارات والأشجار

يذكر أن وزارة التعليم كانت أعلنت في بيان سابق الأحد، تعليق الدراسة في بعض المناطق.

في حين تواصل فرق الدفاع المدني والإسعاف وطيران الشرطة ومعدات ومركبات تابعة لوزارة الدفاع، عمليات إنقاذ المحتجزين والمحاصرين والبحث عن مفقودين.

وقد انتشرت فيديوهات مروعة للسيول الجارفة التي اجتاحت سلطنة عمان، والتي تظهر إزاحتها للسيارات والأشجار وكل ما يقف في طريقها.

وتشهد البلاد منذ يوم الأحد الماضي عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح عاتية تسببت بسيول في مناطق عدة في شمال البلاد وشرقها.

كما يُتوقع أن تبلغ الأحوال الجوية السيئة في سلطنة عُمان ذروتها، الثلاثاء، على أن تستمر حتى مساء الأربعاء، وستتأثر بها في الساعات المقبلة دول خليجية أخرى بينها البحرين والإمارات.