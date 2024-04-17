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الشيف السوري بالزي العسكري

قدم الطعام بزي عسكري.. غضب في تركيا من شيف سوري شهير

دبي - العربية.نت
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أثار فيديو لنادل يرتدي زياً عسكرياً للجيش التركي خلال خدمة الزبائن بمطعم فاخر في إسطنبول غضباً واسعا على مواقع التواصل في البلاد، ما دفع السلطات للتدخل.

وأظهر مقطع فيديو يحمل حساب شيف سوري يدعى "يوسف" على منصة "تيك توك"، نادلاً يرتدي زيا عسكريا وهو يقدم الطعام في أحد المطاعم التركية، بينما يقف خلفه مصور يحمل كاميرا لتوثيق المشهد الذي يبدو أنه كان للاستعراض وزيادة المشاهدات للمطعم، بحسب نشطاء.

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إلا أن الفيديو يبدو أنه حذف من صفحة الشيف الشهير والتي يتابعها أكثر من مليون شخص على "تيك توك".

إثر ذلك، فتح مكتب المدعي العام في إسطنبول تحقيقا، وتم احتجاز 3 أشخاص، وهم صاحب المطعم ومدير المنشأة والنادل.

وبناءً على ذلك، أوقفت السلطات التركية صاحب المطعم (أ.ك)، والمدير المسؤول (أ.ج)، والشيف يوسف جعفر بتهمة "إهانة الشعب التركي، والجمهورية، ومؤسسات وأجهزة الدولة"، كما ألغيت رخصة العمل السياحي للمطعم.

وتبين أن المطعم يقع في حي حسين آغا بمنطقة بيوغلو ويملكه مواطن تركي يدعى (أ.ك)، بحسب وسائل إعلام محلية.

شيف سوري شهير على "تيك توك"

وكشف التحقيق عن أن الشخص الذي ظهر في الفيديو وهو يرتدي الزي العسكري ويقدم الخدمة للزبائن، هو الشيف السوري يوسف جعفر.

ويوسف جعفر شيف شهير يملك حساب "تيك توك" ويتابعه حوالي مليون ونص متابع، بينما حصدت صفحته على التطبيق الشهير أكثر من 16 مليون إعجاب.

وينشر فيديوهات بشكل متواصل عن هوايته المفضلة بالطبخ لتحصد آلاف الإعجابات.

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