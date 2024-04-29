زفاف أسطوري لثري هندي وعارضة أزياء شهيرة.. أقيم بأحضان الأهرامات

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شهدت منطقة الأهرامات بالجيزة إحياء حفل زفاف أسطوري للملياردير الأميركي من أصل هندي أنكور جين على عارضة الأزياء الشهيرة أريكا هاموند.

واحتفل جين، 34 عاما، بزفافه على هاموند، 32 عاما، على مدار 4 أيام في العديد من المناطق الأثرية بالقاهرة، بحضور 130 ضيفا.

وبحسب الإعلام المصري، كانت الليلة الافتتاحية في قصر محمد علي، تحت شعار "القاهرة الحديثة"، حضرها شخصيات مهمة، منهم لانس باس وزوجته مايكل تورشين، وروبن ثيك وزوجته أبريل لوف جيري، والمستثمر كيفن أوليري وزوجته ليندا، والمؤثرة سيرينا كريجان، والعديد من السياسيين ورجال الأعمال البارزين.

كشف زاهي حواس وزير الآثار المصري الأسبق تفاصيل حفل الزفاف. وقال لـ"العربية.نت" إن الحفل استمر لمدة 4 أيام، وتنوعت أماكنه ما بين أبو الهول وقصر محمد علي والحفل الأخير كان في جزيرة الذهب، وآخر كان عند تمثال رمسيس الثاني.

وقال إن تكلفة إيجار المنطقة عند تمثال رمسيس الثاني تبلغ 200 ألف دولار، موضحا أن الملياردير الهندي أنفق خلال حفل الزفاف 3 ملايين دولار.

وأضاف أن أنكور جين صديقه، لذلك دعاه لإقامة حفل زفافه في مصر، مشيرا إلى أن الأمر كان أشبه بالمهرجان المصري على أعلى مستوى.

وأنكور جين هو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "بيلت ريوردز"، وبرنامج "كايروس" الأول من نوعه الذي يسمح للمستأجرين بكسب نقاط على الإيجار وبناء طريق نحو ملكية المنازل.

أما زوجته إريكا هاموند فهي عارضة أزياء ومدربة لياقة بدنية، كما أنها من نجوم المصارعة الحرة بالولايات المتحدة.