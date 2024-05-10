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علاء مبارك ويوسف زيدان - خاص العربية.نت
علاء مبارك ويوسف زيدان - خاص العربية.نت

"أنا كتبت خطاب والدك".. معركة جديدة بين علاء مبارك ويوسف زيدان

دبي - العربية.نت
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معركة جديدة على منصة "إكس" اشتعلت بين علاء نجل الرئيس المصري الراحل حسني مبارك والأديب يوسف زيدان على خلفية صورة نشرها علاء مبارك لأعضاء مركز "تكوين".

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"خفة دم ملهاش حل"

فقد عاد نجل الرئيس الراحل ونشر مقطع فيديو لمشهد من مسرحية كوميدية يسخر فيها من المثقفين، الذين ظهروا في الصورة التي نشرها سابقا، وكتب أعلى الفيديو "خفة دم المصريين ملهاش حل".

ليرد يوسف زيدان على مقطع الفيديو الساخر، مغردا بصورتين إحداهما من الحساب الفعلي لنجل الرئيس والصورة الأخرى من حساب "وهمي" يحمل اسم علاء مبارك.

"ماذا فعلت طيلة عمرك؟"

وكتب زيدان: "الأستاذ علاء مبارك.. لن أرد على سفاهاتك التافهة هذه، احترامًا لما بذلته السيدة والدتك من جهد واهتمام لإعادة مكتبة الإسكندرية إلى الوجود، وبالمناسبة، أنا الذي كتبت الكلمة التي ألقاها والدك في الافتتاح العالمي للمكتبة.. فماذا فعلت أنت طيلة عمرك؟".

ولم تقف المعركة على "إكس" عند هذا الحد، فعاود نجل مبارك الرد باتهام يوسف زيدان بأنه "فاقد التمييز والتركيز".

"حساب مزور"

وكتب "الأستاذ يوسف زيدان.. منتهى البجاحة من حضرتك إقحام والدتي في الموضوع، من الواضح أنك فاقد التركيز والتمييز، ربما نتيجة تناول بعض المشروبات التى تجعلك تكتب وتهبد في الكلام بدون وعي مع حساب وهمي ومزور parody account واضح وضوح الشمس للجميع، نصيحة لا تكتب وأنت في هذه الحالة، صباح الفوقان".

وكان مركز "تكوين" قد جذب الأضواء على الفضاء الإلكتروني بعد "مزحة" خلال ندوة افتتاحية تطرقت إلى الأديب والمفكر الراحل طه حسين، حين سأل يوسف زيدان الكاتب السوري فراس السواح: هل أنت أهم أم طه حسين؟

بعدها، خرج يوسف زيدان وأوضح أن الأمر مجرد مزحة، مقرا بثقل ووزن عميد الأدب العربي طه حسين.

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