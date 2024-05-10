فاطمة ناعوت عن الجدل الذي شغل المصريين: لايعرفون شيئاً

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بعد الجدل والبلبلة اللذين أثارتهما "مزحة" خلال ندوة افتتاحية لمركز تكوين للفكر في مصر تطرقت إلى الأديب والمفكر الراحل طه حسين، ما أدى إلى تقديم بلاغ للنائب العام ضد المؤسسين والمطالبة بمحاكمتهم، ردت الكاتبة فاطمة ناعوت عضو المركز على الهجوم الكبير ضده.

وقالت في تصريحات لـ "العربية.نت" إن كل من هاجموا المركز لا يعرفون شيئا عنه ولا عن المواضيع التي ناقشها خلال المؤتمر، مؤكدة أن الهجمة تستهدف فقط بعض الأشخاص الذين حضروا المؤتمر، لمجرد الاختلاف معهم على المستوى الشخصي وليس المستوى العلمي.





كما أوضحت أن "تكوين" لا يملي على الشباب أو الكبار أفكارا بعينها، لكنه يدعو فقط لبناء جيل يفكر، فالهدف الرئيسي له هو إعمال العقل حتى يستطيع الأشخاص التمييز بين الأفكار المتطرفة وطردها والأفكار السليمة التي يجب أن نتبناها".

مواجهة تجار الدين

إلى ذلك، أكدت أن المركز هدفه الأول الدفاع عن الأديان ومواجهة تجار الدين الذين يستغلون الدين من أجل مصالحهم الشخصية، وكذلك المتطرفون ، وأصحاب المصالح، مشيرة إلى أن المركز يهدف كذلك للتنوير وتحرير العقل من الأفكار المغلوطة.

وكان الأزهر قد أعلن أنه يراقب موقف المركز المذكور، حيث قال الدكتور عباس شومان، أمين عام هيئة كبار العلماء، والمشرف على الفتوى بالأزهر، إن الأمانة تتابع القضية، مضيفا أنه سيتم اتخاذ ما يلزم بعد الوقوف على الحقيقة.

ومن قبل هاجم علاء مبارك نجل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك أعضاء المركز بصورة نشرها على صفحته بمنصة إكس.

يشار إلى أن المركز وفي مؤتمره الأول للإعلان عن تكوينه قبل أيام كان أثار بعض الانتقادات، بسبب تصريحات للباحث السوري فراس السواح والدكتور يوسف زيدان حول عميد الأدب العربي طه حسين.

ففي معرض سؤال سأله زيدان للباحث السوري قائلا: من أفضل أنت أم طه حسين؟".. أتى رد السواح "أنا وأنت أفضل من طه حسين"، اشتعلت موجة انتقادات.

إلا أن زيدان عاد وأكد أن الأمر كان مجرد "مزاح"، مبدياً استغرابه من كل تلك البلبلة التي حصلت.