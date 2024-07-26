بعد خلاف بسبب الحجاب.. عداءة فرنسية تشارك بالأولمبياد بقبعة

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سُمح للعداءة الفرنسية سونكامبا سيلا بالمشاركة في مراسم افتتاح أولمبياد باريس وهي ترتدي قبعة تتضمن غطاء رأس بدلاً من الحجاب، بعد اتفاق أبرم مع اللجنة الأولمبية الفرنسية.

خلال مراسم الافتتاح المقررة اليوم الجمعة والتي تتضمن موكباً للرياضيين في نهر السين، يرتدي الوفد الفرنسي زياً مخصصاً من تنفيذ شركة الأزياء الفاخرة الفرنسية "بيرلوتي" المملوكة لمجموعة "إل في إم إتش.

وقالت اللجنة المنظمة الفرنسية، يوم الخميس، في بيان: "بالتشاور مع اتحاد الرياضيين الفرنسيين ووزارة الرياضة الفرنسية وباريس 2024 وبيرلوتي، أجريت مناقشات مع سونكامبا سيلا. وعرضت عليها إمكانية ارتدائها غطاء الرأس خلال الموكب، وهو ما قبلته".



سونكامبا سيلا سونكامبا سيلا

وتفرض فرنسا مبدأ صارماً يعرف اصطلاحا باسم "العلمانية". والأربعاء، قال رئيس اللجنة الأولمبية الفرنسية إن الرياضيين الفرنسيين الأولمبيين ملزمون بالمبادئ "العلمانية" التي تطبق على العاملين بالقطاع العام في فرنسا والذي يشمل منع ارتداء الحجاب.

لكن سيلا، التي تنافس في سباق التتابع النسائي والمختلط في صفوف فرنسا، نشرت رسالة على "إنستغرام" تعلن التوصل إلى اتفاق. وقالت: "توصلنا أخيرا إلى اتفاق لأشارك في مراسم افتتاح دورة الألعاب الأولمبية".

وتابعت سيلا (26 عاماً): "أود أن أشكركم من أعماق قلبي على حشدكم ودعمكم منذ البداية".

وتم التوصل إلى ترتيب مشابه خلال البطولات الأوروبية في روما في بداية العام الجاري، إذ طُلب من سيلا التي نافست وهي ترتدي حجاباً أسود في عدة فعاليات سابقة، التنافس وهي ترتدي قبعة زرقاء متصلة بقطعة من القماش لتغطية شعرها.