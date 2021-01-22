إصابة زيدان بفيروس كورونا

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم يوم الجمعة، إصابة زين الدين زيدان المدير الفني للفريق بفيروس كورونا.

ولم يعقد زيدان، 48 عاما، المؤتمر الصحافي الذي يسبق مباراة الفريق أمام ألافيس، التي تقام يوم السبت، ولن يسافر مع الفريق. وسيقود ديفيد بيتوني مساعد زيدان الفريق طوال فترة غياب المدرب الفرنسي.

وقال بيتوني: لن يتواجد زيدان بدنيا، ولكنه سيكون معنا بروحه"، مؤكدا أن زيدان هو من سيختار تشيكلة الفريق وطريقة اللعب أمام ألافيس. تحدثت معه هذا الصباح وهو بخير".

ويحتاج زيدان لظهور نتيجتين سلبيتين قبل أن يتمكن من العودة لعمله، لذلك ربما يغيب عن المزيد من المباريات لريال مدريد.

ومن المقرر أن يلتقي الريال بليفانتي يوم 30 يناير المقبل، ثم هويسكا في أول عطلة نهاية أسبوع بشهر فبراير المقبل، ثم خيتافي يوم 9 من الشهر المقبل، وتقلص عدد مباريات ريال مدريد بعد الخروج المفاجئ من كأس ملك إسبانيا.

وخرج الفريق عقب خسارته أمام ألكويانو فريق الدرجة الثالثة في الوقت الإضافي يوم الأربعاء الماضي، وواجه زيدان انتقادات كبيرة بعدما قلل من الهزيمة عقب المباراة وقال :مثل هذه الأشياء تحدث في كرة القدم". وواجه بيتوني سؤالا أيضا خلال المؤتمر الصحفي بشأن مستقبل مارتن أوديغارد، الذي ارتبط اسمه بالرحيل لأرسنال.

ويرغب أوديغارد، 22 عاما، في الرحيل عن الريال لأنه ليس سعيد ولا يلعب كثيرا تحت قيادة زيدان. ولم يتدرب أوديغارد مع زملائه يوم الخميس ولا اليوم الجمعة ورجحت تقارير إعلامية إسبانية إنه قد يوقع على عقد انتقال لأرسنال على سبيل الإعارة خلال الأيام المقبلة.