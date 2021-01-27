تسديدة إركسين تمنح إنتر فوزاً مثيراً أمام ميلان.. وإبراهيموفيتش يُطرد

انتزع فريق إنتر ميلان بطاقة التأهل للدور قبل النهائي ببطولة كأس إيطاليا لكرة القدم، بعدما قلب تأخره بهدف أمام ميلان إلى فوز 2 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء في دور الثمانية من البطولة.

وتقدم ميلان بهدف سجله زلاتان إبراهيموفيتش في الدقيقة 31، وتعادل روميلو لوكاكو لإنتر ميلان في الدقيقة 71 من ركلة جزاء، قبل أن يسجل كريستيان إيركسن هدف الفوز في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة. وشهدت المباراة طرد إبراهيموفتيش في الدقيقة 58.

يذكر أن ميلان يحتل صدارة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 43 نقطة، فيما يحتل إنتر ميلان المركز الثاني برصيد 41 نقطة. ويستعد ميلان لمواجهة بولونيا يوم السبت المقبل في الجولة العشرين من الدوري الإيطالي، يما يواجه إنتر ميلان ضيفه بينفينتو في ذات اليوم ونفس الجولة.