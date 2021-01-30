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احتجاجات المشجعين تصيب مدافع مارسيليا وتؤجل المباراة

من أعمال الشغب

احتجاجات المشجعين تصيب مدافع مارسيليا وتؤجل المباراة

متابع الغاء المتابعة

باريس - فرانس برس

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قررت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم إرجاء المباراة التي كانت مقررة مساء يوم السبت بين مارسيليا وضيفه رين في المرحلة الثانية العشرين من "ليغ 1"، وذلك بسبب قيام مشجعي الأول بالهجوم على مركز التمارين في وقت سابق.

واتخذت الرابطة قرار الإرجاء من دون أن تحدد الموعد الجديد للمباراة، بعدما قام مئات من مشجعي مارسيليا بمهاجمة مركز تمارين الفريق بالقوة وحتى أن بعضهم نجح في اقتحامه، احتجاجا على النتائج السيئة التي يحققها رجال المدرب البرتغالي أندريه فيلاش بواش وسقوطهم في المباريات الثلاث الماضيةو تسببت أعمال الشغب بإصابة الإسباني ألفارو غونزاليس لاعب الفريق بإصابة في الظهر.

وأعلنت الشرطة أنها ألقت القبض على 25 شخصا من الذين شاركوا في اقتحام مركز تمارين النادي الذي يحتل حاليا المركز السابع برصيد 32 نقطة وبفارق 13 نقطة عن المركز الثالث الأخير المؤهل الى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، مع مباراة مؤجلة في جعبته يخوضها في 17 الشهر المقبل ضد نيس.

ويلعب النادي المتوسطي مباراته المقبلة الأربعاء خارج ملعبه في ضيافة لنس الذي عمق السبت جراح مضيفه مونبلييه، الغائب عن الانتصارات للمرحلة الثامنة تواليا، وذلك بالفوز عليه بهدفين للمالي شيخ دوكوري (7) والكونغولي غايل كاكوتا (67) مقابل هدف لإيلي واهي (78).

وعاد لنس موقتا إلى المركز السادس برصيد 34 نقطة وبفارق نقطتين أمام كل من مارسيليا وبوردو الذي خسر الجمعة أمام ليون ما سمح للأخير بالتصدر موقتا، فيما تجمد رصيد مونبلييه عند 28 في المركز الحادي عشر موقتا بعد تلقيه هزيمته العاشرة للموسم، مقابل 9 انتصارات و4 تعادلات.

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