إنتر ميلان يواصل صحوته برباعية نظيفة في بينفينتو

واصل فريق إنتر ميلان مطاردته لفريق ميلان على صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم، وذلك بعد فوزه على ضيفه بينفينتو 4 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة العشرين من مسابقة الدوري.

وتقدم إنتر ميلان بهدف سجله ريكاردو أمبورتا، لاعب بينفينتو، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة السابعة، وأضاف لاوتاررو مارتينيز الهدف الثاني في الدقيقة 57، ثم سجل روميلو لوكاكو (هدفين) في الدقيقتين 67 و78.

ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 44 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين خلف ميلان الذي تغلب على بولونيا 2 - 1 في وقت سابق من اليوم، في المقابل توقف رصيد بينفينتو عند 22 نقطة في المركز الثاني عشر.