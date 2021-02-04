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الأهلي المصري يعبر الدحيل ويصطدم ببايرن ميونخ

سجل الشحات الهدف الوحيد

الأهلي المصري يعبر الدحيل ويصطدم ببايرن ميونخ

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الدوحة - د ب أ

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صعد الأهلي المصري للدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، عقب فوزه الصعب 1 - صفر على الدحيل القطري يوم الخميس في الدور الثاني للمسابقة بالدوحة.

جاءت المباراة متوسطة المستوى، حيث فرض الأهلي سيطرته على مجريات الشوط الأول، فيما كان الدحيل هو الطرف الأفضل في الشوط الثاني، الذي شهد إهداره عدة فرص محققة للتعادل. يدين الفريق المصري بفضل كبير في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه حسين الشحات، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 30، عبر قذيفة رائعة

وضرب الأهلي، الذي يشارك للمرة السادسة في البطولة، عقب تتويجه بدوري أبطال أفريقيا في العام الماضي، موعدا في الدور قبل النهائي يوم الإثنين القادم مع بايرن ميونخ الألماني (بطل أوروبا) ليتجدد الموعد بين الفريقين.

في المقابل، يلتقي الدحيل، الذي يشارك للمرة الأولى في البطولة، بعد فوزه بالدور القطري في الموسم الماضي، مع أولسان هيونداي الكوري الجنوبي يوم الأحد المقبل لتحديد المركزين الخامس والسادس.

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