حجازي يرفض خسارة الاتحاد في الديربي

أنقذ المصري أحمد حجازي مدافع الاتحاد فريقه من الخسارة أمام غريمهم التقليدي الأهلي في ديربي جدة الكبير الذي انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1، واحتضنها رديف ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة"، في قمة مواجهات المرحلة 18 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وغلب الحذر الدفاعي على أداء الفريقين في الشوط الأول الذي لم يشهد فرصاً محققة باستثناء الهدف الأهلاوي الذي انتهى عليه الشوط.

واضطر الصربي فلادان مدرب الأهلي إلى إجراء تغييره الأول بعد مرور 19 دقيقة حينما أخرج الروماني ميتريتا المصاب وأشرك بدلاً منه عبدالرحمن غريب.

ونجح غريب في افتتاح التسجيل للأهلي عند الدقيقة 24 بعد تلقيه تمريرة من زميله عبدالله حسون ليسدد الكرة قوية في شباك الحارس البرازيلي غروهي.

وفي الشوط الثاني كثّف الاتحاد محاولاته وسنحت له فرصة خطيرة لمهاجمه البرازيلي رومارينيو الذي تلقى تمريرة من زميله عبدالرحمن العبود ليسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس محمد العويس الذي تصدى لها.

ورد الأهلي سريعاً وكاد لاعبه سلطان مندش أن يسجل الهدف الثاني حينما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس غروهي الذي أبعدها بصعوبة.

وتواصلت إثارة المباراة وكاد مهاجم الاتحاد فهد المولد أن يسجل هدف التعادل بعدما ارتقى لعرضية زميله عبدالرحمن العبود وحول الكرة برأسه إلا أنها أصابت العارضة.

وعند الدقيقة 85 تمكن المصري أحمد حجازي مدافع الاتحاد من تسجيل هدف التعادل بعد تلقيه تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله سعود عبدالحميد ليسدد الكرة قوية استقرت في شباك الحارس محمد العويس.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلي إلى 34 نقطة ليتقدم للمركز الثاني مؤقتاً، وارتفع رصيد الاتحاد إلى 29 نقطة ليبقى في المركز الرابع.