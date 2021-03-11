الاتفاق يواصل إهدار النقاط بالتعادل مع ضمك

واصل الاتفاق مسلسل إهدار النقاط بعد تعادله أمام مضيفه ضمك 1-1، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة، في المرحلة 23 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ولم يعرف الاتفاق طعم الفوز في آخر 3 مراحل حيث تلقى خسارة من التعاون وتعادل أمام النصر وضمك.

وشهد الشوط الأول أفضلية لضمك الذي احتاج 8 دقائق فقط حتى تمكن من افتتاح التسجيل عن طريق مدافعه الجزائري فاروق شافعي والذي ارتقى لعرضية زميله الكرواتي انتوليتش وحول الكرة برأسه لتستقر في شباك مواطنه رايس مبولحي حارس الاتفاق.

وواصل ضمك هجومه وسنحت فرصة خطيرة لمهاجمه النرويجي أمهل بيليجرينو الذي تلقى تمريرة مميزة من زميله الروماني بوديسكو ليواجه المرمى ويسدد الكرة خارج الشباك

وفي الشوط الثاني تمكن الاتفاق سريعاً من تسجيل هدف التعادل وتحديداً بعد مرور دقيقة من انطلاقته بعدما أكمل مهاجمه عبدالله السالم عرضية زميله سنوسي هوساوي بقدمه في شباك الحارس الجزائري مصطفى زغبة.

وفي الدقائق العشر الأخيرة كثّف ضمك هجومه بحثاً عن هدف ينعش حظوظه في البقاء وسنحت فرصة محققة للاعبه الروماني بوديسكو الذي تلقى تمريرة مميزة من زميله انتوليتش لينفرد بالمرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس مبولحي الذي أبعدها بصعوبة لتنتهي المباراة بالتعادل الايجابي 1-1.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتفاق إلى 32 نقطة ليتقدم للمركز السادس مؤقتاً، وارتفع رصيد ضمك إلى 21 نقطة ليبقى في المركز قبل الأخير.