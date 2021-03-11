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الشباب يشكو الأخطاء التحكيمية ويعلن تعيين طواقم أجنبية

بانيغا خلال اللقاء

الشباب يشكو الأخطاء التحكيمية ويعلن تعيين طواقم أجنبية

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

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اشتكت إدارة نادي الشباب من الأخطاء التحكيمية التي تعرض لها الفريق في اللقاءين الماضيين بحسب بيان الفريق العاصمي.

وتعثر الشباب في الجولتين الماضيتين بعدما تعادل مع القادسية قبل الخسارة بثنائية من الاتحاد في الجولة 22 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاء في بيان النادي العاصمي: تعرب إدارة النادي عن استنكارها واستيائها من الأخطاء التحكيمية المؤثرة في المواجهات الأخيرة التي ساهمت بشكل كبير ومباشر في التأثير على نتائج المباريات.

وأضاف البيان"تعتزم إدارة نادي الشباب الاستعانة بحكام أجانب فيما تبقى من مواجهات ... وتراقب الإدارة باستغراب عدم معاقبة أو محاسبة الحكام من قبل لجنة الحكام".

ويتصدر الشباب ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بفارق 3 نقاط عن الهلال و4 عن الاتحاد صاحب المركز الثالث.

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