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أرتيتا: الجماهير سترى أفضل ما عند بارتي قريباً

مباراة سابقة للاعب

أرتيتا: الجماهير سترى أفضل ما عند بارتي قريباً

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لندن - رويترز

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قال ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال، إن توماس بارتي لا يتعجل في العودة من مشكلة في الفخد هذا الموسم، وساند لاعب الوسط الغاني للتغلب على مشاكل إصابته وظهوره بشكل رائع.

وانضم بارتي إلى أرسنال في اخر أيام فترة الانتقالات مقابل 50 مليون يورو لكن الإصابات حدت من مشاركاته ليخوض 16 مباراة فقط هذا الموسم.

وأصيب بارتي في فخذه في نوفمبر تشرين الثاني الماضي، وعاد خلال الخسارة 2-صفر أمام توتنهام هوتسبير في الشهر التالي، لكنه غادر الملعب قبل نهاية الشوط الأول مع تجدد الإصابة ليغيب حتى يناير كانون الثاني الماضي.

وأضاف أرتيتا "بعد كل إصابة توجد مخاطرة لفترة، سواء كانت خمسة أيام أو أسبوع أو ثلاثة، يتوقف ذلك على المعدل التدريبي الذي يتحمله اللاعب. من السهل القول: ‭'‬نعم لقد اخطأنا‭'‬ لكن من كان سيدري ما إذا كان سيخوض المباراة التالية أو سيشارك بديلا لمدة نصف ساعة بدلا من ذلك؟".

ويكافح بارتي حتى الآن من أجل التكيف مع متطلبات الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن أرتيتا قال إنه واثق من أن جماهير أرسنال ستشاهد قريبا أفضل ما لدى اللاعب البالغ عمره 27 عاما.

ويحتل أرسنال المركز العاشر في ترتيب الدوري الممتاز برصيد 38 نقطة من 27 مباراة، وسيلتقي مع توتنهام غدا الأحد.

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