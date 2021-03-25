سويسرا تعبر بلغاريا بثلاثية

تغلب المنتخب السويسري على مضيفه البلغاري 3 - 1 يوم الخميس، في الجولة الأولى من المجموعة الثالثة بتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2022 والتي ستقام في قطر.

وتقدم المنتخب السويسري في الدقيقة السابعة عن طريق بريل إيمبولو، قبل أن يضيف هاريس سيفروفيتش الهدف الثاني في الدقيقة العاشرة. وفي الدقيقة 12 سجل ستيفين زوبير الهدف الثالث للفريق السويسري، قبل أن يقلص كيريل ديسبودوف الفارق للمنتخب البلغاري في الدقيقة 46.

وتضم المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبي سويسرا وبلغاريا، منتخبات إيطاليا وأيرلندا الشمالية وليتوانيا.