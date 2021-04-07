هل يستطيع حمدالله المشاركة في آسيا؟.. قانوني يجيب

أكد أيمن الرفاعي، المستشار القانوني أن عقوبة إيقاف عبدالرزاق حمدالله مهاجم نادي النصر 15 يوما قابلة للتمديد لا تشمل بطولة دوري أبطال آسيا التي يشارك فيها الفريق الأسبوعين المقبلين.

وأعلنت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم يوم الأربعاء إيقاف المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم نادي النصر 15 يوما حتى استيضاح الأحداث التي صاحبت مباراة الفريق العاصمي مع الفيصلي في نصف نهائي كأس الملك.

وكشف الرفاعي في حديث لـ "العربية.نت" قال الرفاعي: العقوبة لا تشمل بطولة دوري أبطال آسيا لأن نطاق شمول اللائحة محليا فقط. وأضاف: من الممكن إصدار عقوبة نهائية قبل مدة الـ15 يوم أو حتى تمديدها إلى 30 يوما كحد أقصى، أما بعد ذلك يجب أن يكون صدر وقتها قرار نهائي.

وخلال الـ15 يوما الصادرة في قرار لجنة الانضباط فإن النصر سيواجه ضمك محليا و3 مواجهات آسيوية، أمام الوحدات الأردني مرتين والسد القطري.