.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

أحمد غدران رئيساً للقادسية 4 أعوام

غدران خلال الجمعية

أحمد غدران رئيساً للقادسية 4 أعوام

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

نصبت الجمعية العمومية لنادي القادسية أحمد غدران رئيساً لمدة 4 سنوات مقبلة في اجتماعها يوم الأحد، خلفا للمكلف ناصر الدغيثر.

وكان الدغيثر استلم نادي القادسية بدءا من الموسم الحالي باكليف من وزارة الرياضة بعد استقالة مساعد الزامل الرئيس السابق.

وضمت قائمة غدران كلا من محمد الصالح وحمد العمار وسعود السويلم وثامر الدوسري وبدر الرجيب وتركي آل جحلان ومشعل السعيد. وعقدت أعمال الجمعية العمومية الخاصة بنادي القادسية عبر منصة إلكترونية.

وحضر في الجمعية العمومية 34 عضواً تصدرهم العضوين الذهبيين مساعد الزامل بـ 4500 صوتاً وأحمد غدران بـ 101 صوت. وسبق للرئيس الجديد أن كان أحد أعضاء مجلس إدارة الرئيس السابق مساعد الزامل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
دواء من الداء؟!.. بروتين من كورونا قد يكون طوق النجاة دواء من الداء؟!.. بروتين من كورونا قد يكون طوق النجاة
لماذا حمل أول رائد فضاء مسدسا معه في المركبة ليحميه؟ لماذا حمل أول رائد فضاء مسدسا معه في المركبة ليحميه؟
الأكثر قراءة
ريال مدريد يهزم برشلونة في 14 دقيقة ريال مدريد يهزم برشلونة في 14 دقيقة
زيدان: الحديث عن ركلة الجزاء زيدان: الحديث عن ركلة الجزاء "ظلم" لريال مدريد
عشرة لاعبين من ليدز يهزمون مانشستر سيتي عشرة لاعبين من ليدز يهزمون مانشستر سيتي
بايرن يتعثر.. ولايبزيغ يضرب بقوة بايرن يتعثر.. ولايبزيغ يضرب بقوة
14 جزائية للنصر في الموسم.. ما ترتيبه بين أندية العالم؟ 14 جزائية للنصر في الموسم.. ما ترتيبه بين أندية العالم؟
"الغاضب" كومان: الحكم حرم برشلونة من ركلة جزاء
قبل أن تذهب
تركيا تدفع إلى ليبيا بفوج جديد من المرتزقة قوامه 380 عنصراً
تركيا تدفع إلى ليبيا بفوج جديد من المرتزقة قوامه 380 عنصراً
اكتشف المزيد