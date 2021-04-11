أحمد غدران رئيساً للقادسية 4 أعوام

نصبت الجمعية العمومية لنادي القادسية أحمد غدران رئيساً لمدة 4 سنوات مقبلة في اجتماعها يوم الأحد، خلفا للمكلف ناصر الدغيثر.

وكان الدغيثر استلم نادي القادسية بدءا من الموسم الحالي باكليف من وزارة الرياضة بعد استقالة مساعد الزامل الرئيس السابق.

وضمت قائمة غدران كلا من محمد الصالح وحمد العمار وسعود السويلم وثامر الدوسري وبدر الرجيب وتركي آل جحلان ومشعل السعيد. وعقدت أعمال الجمعية العمومية الخاصة بنادي القادسية عبر منصة إلكترونية.

وحضر في الجمعية العمومية 34 عضواً تصدرهم العضوين الذهبيين مساعد الزامل بـ 4500 صوتاً وأحمد غدران بـ 101 صوت. وسبق للرئيس الجديد أن كان أحد أعضاء مجلس إدارة الرئيس السابق مساعد الزامل.