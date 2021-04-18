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بيان بايرن ميونخ: نستنكر استقالة فليك.. وسنواصل المحادثات

مدرب بايرن ميونخ

بيان بايرن ميونخ: نستنكر استقالة فليك.. وسنواصل المحادثات

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ميونخ - د ب أ

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أكد نادي بايرن ميونخ حامل لقب الدوري الألماني لكرة القدم، استنكاره لإفصاح المدرب هانزي فليك بشكل علني عن رغبته في الرحيل عن النادي عقب نهاية الموسم.

وذكر بايرن في بيانه أن فليك "أخبر المجلس التنفيذي لبايرن ميونخ عن رغبته خلال الأسبوع الماضي" لكنه أكد في الوقت ذاته أنه لم يكن من المفترض أن يخرج المدرب ويكشف عن هذا الأمر بشكل علني أمس السبت.

وأوضح البيان "هانزي فليك وبايرن اتفقا على التركيز على المباريات أمام فولفسبورغ، باير ليفركوزن 20 أبريل ومواجهة ماينز 24 أبريل، لعدم تشتيت تركيز النادي بأكمله خلال هذه المباريات الثلاثة الهامة".

وأشار البيان "بايرن يستنكر الإعلان من جانب واحد الصادر من قبل هانزي فليك وسنواصل المحادثات عقب مباراة ماينز، بناء على ما تم الاتفاق عليه".

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