خماسية نظيفة على إيبار تعيد أتلتيكو مدريد للانتصارات

استعاد أتلتيكو مدريد نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلتين الماضيتين ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما حقق فوزا كبيرا 5 - صفر على ضيفه إيبار اليوم الأحد في المرحلة الثالثة والثلاثين للمسابقة.

وارتفع رصيد أتلتيكو، الذي خسر من إشبيلية وتعادل مع ريال بيتيس في المرحلتين الماضيتين للمسابقة، إلى 70 نقطة في الصدارة، بفارق أربع نقاط أمام أقرب ملاحقيه جاره اللدود ريال مدريد، الذي يحل ضيفا على خيتافي في وقت لاحق اليوم بالمرحلة ذاتها. في المقابل، تجمد رصيد إيبار، الذي عجز عن تحقيق أي فوز في البطولة منذ الثالث من يناير الماضي، عند 23 نقطة، ليظل قابعا في مؤخرة الترتيب، ويتأزم موقفه بشدة في صراع البقاء بالمسابقة.

وانتظر أتلتيكو حتى الدقيقة 42، ليفتتح آنخيل كوريا التسجيل للفريق المضيف، قبل أن يحرز اللاعب نفسه الهدف الثاني في الدقيقة 44. أضاف يانيك كاراسكو الهدف الثالث لأتلتيكو في الدقيقة 49، فيما تكفل ماركوس يورينتي بتسجيل الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 54 و68 على الترتيب. اتسمت ربع الساعة الأولى بالهدوء في اللقاء، حيث تبادل كلا الفريقين الاستحواذ على الكرة وإن كان أتلتيكو الأكثر امتلاكا لها ولكن بلا فاعلية على المرمى. رغم ذلك، جاء أول تهديد على المرمى من جانب إيبار، الذي كاد أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 18، حينما مرر أليخاندرو بوزو تمريرة عرضية زاحفة من الناحية اليمنى، لكن الكرة مرت من أمام زميله كيفين رودريجيز، المتواجد أمام المرمى مباشرة.

بمرور الوقت، اكتسب إيبار مزيدا من الثقة، حيث حصل على أكثر من ركلة ركنية ولكن دون تهديد على مرمى أتلتيكو. في المقابل، شهدت الدقيقة 33 أول فرصة لهز الشباك من جانب أتلتيكو، حينما أطلق يانيك كاراسكو قذيفة من خارج منطقة الجزاء، لكن الكرة ارتدت من يد ماركو ديميتروفيتش، حارس مرمى إيبار، لتتهيا أمام ماركوس يورينتي، الذي سدد مباشرة من داخل المنطقة، دون مضايقة من أحد، لكنه أطاح بها بعيدا تماما عن المرمى. أسرع أتلتيكو من إيقاعه نسبيا في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، وسدد هيكتور هيريرا من خارج المنطقة في الدقيقة 39، لكن الكرة ذهبت في منتصف المرمى، ليمسكها ديميتروفيتش بثبات.

ولم تمر سوى ثلاث دقائق، حتى سجل آنخيل كوريا الهدف الأول لأتلتيكو، حيث تابع ركلة ركنية من جهة اليمين نفذها كاراسكو، ليحاول هيريرا تسديد الكرة برأسه، لكن الكرة مرت عرضية لتصل إلى كوريا، المتواجد مباشرة أمام المرمى، ليضعها بسهولة داخل الشباك. واستغل أتلتيكو حالة الارتباك التي عانى منها دفاع إيبار عقب الهدف الأول، ليضيف كوريا هدفا آخر لأصحاب الأرض في الدقيقة 44، حيث تلقى تمريرة عرضية زاحفة من الناحية اليسرى عبر كاراسكو، ليستدير بالكرة ويسدد بسهولة من داخل المنطقة، ويضعها على يسار ديميتروفيتش داخل الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم أتلتيكو 2 - صفر. حافظ أتلتيكو على نشاطه الهجومي مع بداية الشوط الثاني، ليضيف كاراسكو الهدف الثالث في الدقيقة 49، حيث تلقى تمريرة أمامية من ساؤول نيجويز، لينفرد بالمرمى من منتصف الملعب بعدما كسر مصيدة التسلل التي نصبها مدافعو إيبار، ليراوغ ديميتروفيتش ببراعة، قبل أن يضع الكرة بسهولة في الشباك الخالية. واصل أتلتيكو سيطرته على مجريات الأمور، مستغلا انهيار لاعبي إيبار، ليضيف يورينتي الهدف الرابع لفريق العاصمة الإسبانية في الدقيقة 54.

وتلقى يورينتي تمريرة عرضية زاحفة من الجانب الأيسر عن طريق كوريا، ليسدد مباشرة من داخل المنطقة في حراسة دفاع أتلتيكو، واضعا الكرة على يمين ديميتروفيتش، الذي ارتمى في الناحية المقابلة. وبعد فترة من الهدوء النسبي في المباراة، عاد يورينتي لهز الشباك من جديد، مسجلا الهدف الخامس لأتلتيكو وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 68. وتلقى كاراسكو تمريرة بينية، لينطلق بالكرة من الجهة اليسرى، قبل أن يرسل تمريرة عرضية أرضية إلى يورينتي، الذي هيأ الكرة لنفسه في حراسة الدفاع، قبل أن يسدد من داخل المنطقة على يسار ديميتروفيتش، الذي اكتفى بالنظر للكرة وهي تعانق شباكه. هدأ اللقاء تماما في الدقائق المتبقية من المباراة، في ظل اطمئنان أتلتيكو على الفوز واستسلام لاعبي إيبار للخسارة، ليطلق الحكم صافرة النهاية، معلنا عودة أتلتيكو للانتصارات في المسابقة.