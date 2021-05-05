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كونتي: أتمنى لمورينيو التوفيق... ولكن ليس أمام إنتر

مواجهة سابقة بينهما في إنجلترا

كونتي: أتمنى لمورينيو التوفيق... ولكن ليس أمام إنتر

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ميلان - رويترز

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رحب أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان بعودة غريمه القديم جوزيه مورينيو إلى الدوري الإيطالي لكرة القدم بعد تعيين المدرب البرتغالي لتدريب روما، لكنه حذر أنه لن يكون ودودا عند مواجهته في الملعب.

وقاد كونتي إنتر لحصد لقب الدوري لأول مرة في 11 عاما يوم الأحد الماضي وقبل أربع جولات على النهاية، وقبل أن يعلن روما بشكل مفاجئ بعدها بيومين أن مورينيو سيتولى تدريبه الموسم المقبل.

وهناك تاريخ طويل من العداء بين المدربين وسبق لهما تبادل الكلمات الغاضبة في الدوري الإنجليزي الممتاز عندما كان كونتي يقود تشيلسي، ويعمل مورينيو في مانشستر يونايتد خلال الفترة 2016-2018. وقال كونتي لمحطة إيطاليا 1 التلفزيونية "هذا خبر سار. أتمنى له كل التوفيق، باستثناء عندما يواجه إنتر. هناك احترام بيننا".

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