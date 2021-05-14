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ليفربول يهزم يونايتد على أرضه ويتمسك بأمل "الأبطال"

هدف جوتا الأول

ليفربول يهزم يونايتد على أرضه ويتمسك بأمل "الأبطال"

متابع الغاء المتابعة

لندن - د ب أ

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اكتسح ليفربول مضيفه مانشستر يونايتد 4 - 2، اليوم الخميس، في مباراة مؤجلة من المرحلة 34 بالدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ورفع ليفربول رصيده إلى 60 نقطة ليتقدم إلى المركز الخامس بفارق أربع نقاط خلف تشيلسي صاحب المركز الرابع، ليعزز آماله في التأهل لنسخة الموسم المقبل من دوري أبطال أوروبا.

وكان تشيلسي أضاع فرصة حسم تأهله للبطولة ذاتها، بخسارته أمام جاره اللندني أرسنال صفر - 1 أمس الأربعاء. على الجانب الآخر، تجمد رصيد مانشستر يونايتد، الذي تلقى الهزيمة الثانية على التوالي بعد خسارته أمام ليستر يوم الثلاثاء الماضي 1 - 2، عند 70 نقطة في المركز الثاني.

وتقدم مانشستر يونايتد عن طريق برونو فيرنانديز في الدقيقة العاشرة، غير أن البرتغالي ديوغو جوتا أدرك التعادل لليفربول في الدقيقة 34. وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، سجل البرازيلي روبيرتو فيرمينو الهدف الثاني لليفربول. وفي الدقيقة 57 عاد اللاعب ذاته ليضيف الهدف الثالث لليفربول، غير أن ماركوس راشفورد سجل هدف تقليص الفارق لمانشستر يونايتد في الدقيقة 69. وفي الدقيقة الاخيرة من الوقت الأصلي للمباراة أضاف محمد صلاح الهدف الرابع لليفربول.

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