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انسحاب كوريا الشمالية من تصفيات كأس العالم وآسيا

مباراة سابقة للمنتخب الكوري الشمالي

انسحاب كوريا الشمالية من تصفيات كأس العالم وآسيا

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كوالالمبور - د ب أ

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أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم الأحد انسحاب منتخب كوريا الشمالية من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023 بالصين.

وأعلنت كوريا الشمالية في وقت سابق انسحابها من أولمبياد طوكيو التي تقام الصيف المقبل، بسبب جائحة كورونا.

وبحسب الموقع الرسمي لاتحاد الكرة الآسيوي، فإنه سيتم إحالة طلب انسحاب كوريا الشمالية إلى الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) وسيتم الإعلان لاحقا عن كيفية التعامل مع تأثير هذا الانسحاب على مصير المجموعة الثامنة من التصفيات الآسيوية للمونديال.

ويحتل منتخب كوريا الشمالية المركز الرابع بالتصفيات الآسيوية برصيد ثمان نقاط بالتساوي مع كوريا الجنوبية الوصيفة ولبنان صاحبة المركز الثالث وبفارق نقطة وحيدة خلف تركمنستان المتصدرة.

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