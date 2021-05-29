المنتخب السعودي الأولمبي يقيم معسكراً في إسبانيا

يقيم المنتخب السعودي تحت 23 عامًا معسكراً إعدادياً في مدينة ماربيا الإسبانية خلال فترة أيام "FIFA" المقبلة والتي تنطلق في الـ31 من الشهر الجاري وحتى الـ15 من الشهر المقبل، وذلك ضمن المرحلة الرابعة من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، المقرر إقامتها أواخر يوليو المقبل.

واستدعى المدير الفني سعد الشهري (24) لاعباً للالتحاق بالمعسكر، جاءت أسماؤهم على النحو التالي، أمين بخاري، صالح الوحيمد، نواف العقيدي، حمد اليامي، خليفة الدوسري، نواف بوشل، خالد الدبيش، نايف الماس، عبدالله حسون، عبدالباسط هندي، متعب الحربي، ناصر العمران، يوسف الحربي، مختار علي، سعد السلولي، حسين العيسى، أيمن الخليف، فواز الطريس، حامد الغامدي، تركي العمار، خالد الغنام، أيمن يحيى، عبدالرحمن اليامي، محمد مران.

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ومن المقرر أن يخوض المنتخب خلال معسكره في إسبانيا ثلاث مباريات ودية أمام منتخبات أستراليا، والمكسيك، والأرجنتين.

الجدير بالذكر أن المنتخب يأتي في المجموعة الرابعة ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، وإلى جانبه منتخبات البرازيل، وألمانيا، وساحل العاج.