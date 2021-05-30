ماونت يستمتع بوصف "الأفضل في العالم" بعد تتويج تشيلسي

نال ميسون ماونت لاعب تشيلسي إشادة بعدما قاد ناديه للفوز 1-صفر على مانشستر سيتي وإحراز لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الثانية اليوم السبت، مستمتعا بما وصفه بأنه "الأفضل في العالم".

وأكمل ماونت موسما رائعا مع تشيلسي ومرر الكرة الحاسمة إلى زميله كاي هافرتز لتسجيل هدف الفوز في بورتو، ليختتم النادي اللندني الموسم بشكل رائع.

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ولم يقدم سيتي، الذي أحرز لقب الدوري الإنجليزي للمرة الخامسة في عشر سنوات هذا الموسم، أي لمحات على أنه سيكسر صمود دفاع تشيلسي، حيث حقق فريق المدرب توماس توخيل الفوز دون أن يتعرض الحارس إدوار مندي لاختبارات حقيقية.

وقال ماونت لشبكة (بي.تي سبورت) "لا أجد كلمات لأقولها فهذا مستحيل. لقد شاركت في مباراتين نهائيتين (لكأس الاتحاد الإنجليزي) مع تشيلسي وخسرنا في المرتين. رغم الشعور بالألم. فإني كنت أحلم بأن أحرز لقبا مع تشيلسيعلى مدار مشوار دوري الأبطال، واجهنا العديد من الفرق القوية، ووصلنا إلى النهائي وحققنا الفوز. هذه مناسبة استثنائية. في الوقت الحالي نحن أفضل فريق في العالم. لا يمكن حرماننا من ذلك".

وتوقع كثيرون أن تكون أيام ماونت معدودة في تشيلسي بعد تعيين توخيل بدلا من فرانك لامبارد في منتصف الموسم، لكن اللاعب الشاب كان من العناصر الأساسية في النادي اللندني تحت قيادة المدرب الألماني.

وربما يملك ماونت الفرصة لتقديم المزيد هذا الموسم، حيث انضم اللاعب البالغ عمره 22 عاما للتشكيلة المبدئية للمدرب ساوثغيت لمنتخب إنجلترا للمشاركة في بطولة أوروبا هذا الصيف.

وأضاف ماونت "الآن ومع التفكير في الذهاب إلى بطولة أوروبا... بعض لاعبين سيتي سيلتقون معنا وأنا أدرك أن الأمر سيكون صعبا. لقد تحدثت إليهم وهم يستحقون الوجود هنا".