مهاجم أرسنال السابق يعتزل كرة القدم

قرر اللاعب الدنماركي الدولي السابق نيكلاس بندتنر إنهاء مسيرته كلاعب كرة قدم محترف، حسب ما أعلن لمحطة (ديسكفري) التلفزيونية النرويجية في مقابلة اليوم الخميس.

وقال بندتنر، 33 عاما، إنه يريد أن يصبح مدربا، مشيرا إلى أنه بدأ مشواره التدريبي بالفعل.

مادة اعلانية

وقال بندتنر وفقا لتقرير نشرته صحيفة (فيردينس جانج) النرويجية "آمل أن يمنحني هذا الكثير أو ربما أكثر من مسيرتي كلاعب. بهذه الطريقة سأكون دائما جزءا من كرة القدم".

وخلال مسيرته، لعب بندتنر الملقب بـ "اللورد"، مع فرق فولفسبورغ الألماني وأرسنال الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي ونوتنغهام فورست الإنجليزي، من بين أندية أخرى.

في الآونة الأخيرة، كان بندتنر متعاقدا مع نادي كوبنهاغن الدنماركي، فيما لم يستكمل عملية انتقاله إلى الصين، كما كان مخططا له، بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.