تيفيز يرحل عن بوكا جونيورز

أعلن المهاجم الأرجنتيني المخضرم كارلوس تيفيز رحيله عن صفوف بوكا جونيورز الليلة الماضية، قائلا إنه أصبح غير قادر الآن على "تقديم المزيد" لنادي طفولته.

وقال تيفيز "هذا واحد من الأكثر الأيام حزنا طوال حياتي. لكنه القرار الأفضل. لم يعد بوسعي تقديم المزيد، على مستوى بوكا جونيورز يفترض أن يكون مستواك 120 في المئة وأنا لست كذلك ولن أكون كذلك".

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وتوفي والد تيفيز (37 عاما) قبل ثلاثة أشهر وقال اللاعب إنه يود أن يمضي وقتا أطول مع أسرته.

وكان تيفيز بدأ مسيرته الاحترافية في صفوف بوكا جونيورز المنتمي للعاصمة الأرجنتينية ثم توج بألقاب بعد ذلك مع كورنثيانز البرازيلي ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في انجلترا ويوفنتوس الإيطالي ثم أمضى عاما في الصين قبل العودة من جديد إلى بوكا حيث يحظى بشعبية هائلة. وأكد تيفيز أنه لن ينضم لأي فريق أرجنتيني أخر لكنه مستعد للنظر في عروض خارجية.