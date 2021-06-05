كوريا الجنوبية تكتسح تركمانستان في التصفيات

اكتسح منتخب كوريا الجنوبية لكرة القدم ضيفه منتخب تركمانستان 5 - صفر اليوم السبت، ضمن منافسات المجموعة الثامنة في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 في الصين.

وسجل أهداف منتخب كوريا الجنوبية هوانغ وي-جو (هدفين في الدقيقتين العاشرة و73 ونام تاي-هي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل بالضائع وكيم يونغ-جوون في الدقيقة 57 وكوون تشانج-هوون في الدقيقة 64.

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وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم السبت أيضاً فوز لبنان على سريلانكا 3-2 على نفس الملعب. واستعاد منتخب كوريا الجنوبية صدارة ترتيب المجموعة ، الذي فقده بعد فوز لبنان على سريلانكا 3 - 2 ، حيث رفع رصيده إلى 10 نقاط من أربع مباريات، بفارق الأهداف أمام لبنان، مقابل 6 نقاط لتركمانستان ولا شيء لسريلانكا. كان منتخب كوريا الشمالية قد اعلن انسحابه بسبب جائحة فيروس كورونا.