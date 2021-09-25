بايرن يعبر غرويتر فورت ويواصل صدارة الدوري

فاز فريق بايرن ميونخ على مضيفه غرويتر فورت 3 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في الجولة السادسة من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

وسجل أهداف بايرن ميونخ توماس مولر في الدقيقة العاشرة وجوشوا كيميتش في الدقيقة 31 وسيباستيان غريسبيك، لاعب فيورث، بالخطأ في مرمى فريقه، في الدقيقة 68. فيما سجل هدف فورت الوحيد سيدريك إيتن في الدقيقة 88.

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وشهدت المباراة طرد بنيامين بافارد، لاعب بايرن ميونخ، في الدقيقة 48. ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 16 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق الأهداف أمام فولفسبورغ، وتوقف رصيد فيورث عند نقطة واحدة في قاع الترتيب.