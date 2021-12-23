برشلونة يتوصل لاتفاق مع سيتي بشأن صفقة شتوية

توصل برشلونة الإسباني إلى اتفاق لضمّ مهاجم مانشستر سيتي فيران توريس مقابل 55 مليون يورو بحسب ما أشارت تقارير إسبانية وإنجليزية الأربعاء.

وانضم الدولي الإسباني البالغ 22 عامًا، إلى سيتي قادمًا من فالنسيا مقابل 20 مليون جينه استرليني في أغسطس 2020.

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وسجّل توريس 16 هدفًا في 43 مباراة لمصلحة بطل إنجلترا وتُوّج معه بلقب الدوري الإنجليزي وكأس الرابطة، كما بلغ معه نهائي دوري أبطال أوروبا في وقت سابق من هذا العام في موسمه الكامل الوحيد في مانشستر.

وتعرض اللاعب في موسمه الثاني ضمن صفوف "السيتيزنز" إلى نكسة بعد تعرّضه لكسر في القدم أبعده عن الملاعب منذ أكتوبر.

ويبحث برشلونة عن تدعيم خطه الهجومي بعدما اضطر هدّاف سيتي التاريخي الأرجنتيني سيرجيو أغويرو إلى الاعتزال بسبب مشكلة في القلب، وذلك بعد أشهر قليلة من انضمامه الى العملاق الكاتالوني.

وتبقى المشكلة في تمكن النادي من تسجيل توريس في ظل القيود المالية التي تفرضها "الليغا" والتي أجبرته على التخلي عن نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي لمصلحة باريس سان جرمان الفرنسي بسبب الديون.