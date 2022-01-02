مساهمة في كل مباراة.. صلاح يهيمن على لندن

فضّ المصري محمد صلاح شراكته مع القائد التاريخي لليفربول ستين جيرارد بعد هدفه في شباك تشيلسي خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في الدوري، ليصبح صلاح هو أكثر لاعب سجل أهدافًا بقميص ليفربول في العاصمة البريطانية لندن خلال تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وتساوى صلاح مع جيرارد قبل المباراة بـ13 هدفًا لكل منهما بقميص "الريدز" في شباك فرق لندن في عقر دارها، لكن هدفه رفع رصيده إلى 14 هدفًا ليحلق وحيدًا في الصدارة.

وساهم صلاح بـ14 هدفًا خلال آخر 14 زيارة للندن في الدوري الإنجليزي، إذ أحرز مع ليفربول 9 أهداف وقدّم 5 تمريرات حاسمة.

وسجّل صلاح أربعة أهداف مع ليفربول في شباك فريقه القديم تشيلسي، ليصبح بذلك أكثر لاعب لعب مع "البلوز" وسجل أهدافًا ضدهم في الدوري بالتساوي مع كيفن دي بروين.

وهز صلاح شباك كبار لندن تشيلسي وتوتنهام وأرسنال 16 مرة خلال مبارياته معهم في الدوري الإنجليزي داخل "آنفيلد" أو خارجه بقميص ليفربول، وكان أرسنال صاحب النصيب الأكبر من أهداف صلاح بسبعة أهداف، وحلّ توتنهام خلفه بخمسة أهداف، وجاء تشيلسي أخيرًا بأربعة.

ويعد صلاح أكثر من سجل أهدافًا في الدوري الإنجليزي خلال العام المنصرم 2021 بـ24 هدفًا، كما أصبح الهداف الإفريقي الأفضل في تاريخ البطولة متخطيًا دروغبا بـ113 هدفًا حتى الآن.

وبهدفه في شباك تشيلسي، أحرز صلاح أهدافًا للعام الـ11 على التوالي منذ احترافه في الملاعب الأوروبية عام 2012.