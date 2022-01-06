توخيل ينافس غوارديولا ومانشيني على جائزة أفضل مدرب

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" القائمة النهائية المختصرة للمدربين المرشحين للحصول على جائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2021.

وضمت القائمة النهائية الألماني توماس توخيل، والإسباني بيب غوارديولا والإيطالي روبرتو مانشيني، مدربي فريقي تشيلسي ومانشستر سيتي الإنجليزيين ومنتخب إيطاليا على الترتيب.

مادة اعلانية

وأعاد توخيل الهيبة لتشيلسي، بعد تعيينه مدربا للفريق اللندني في يناير من العام الماضي، ليقوده للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه مايو الماضي.

ورغم خسارة مانشستر سيتي صفر - 1 أمام تشيلسي في المباراة النهائية، لكن مدربه غوارديولا حجز مقعده بالقائمة المرشحة، عقب فوزه بالدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

في غضون ذلك، يعتبر مانشيني منافسا قويا للفوز بالجائزة، بعدما قاد المنتخب الإيطالي للفوز بلقبه الثاني في بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" المؤجلة، التي أقيمت في يونيو ويوليو الماضيين.

كان توخيل فاز بجائزة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" كأفضل مدرب في أوروبا بموسم 2020 - 2021، حيث تفوق آنذاك على منافسيه مانشيني وغوارديولا.

في المقابل، ضمت القائمة النهائية لأفضل مدير فني لفريق نسائي في عام 2021، كل من لويس كورتيس، مدرب برشلونة الإسباني وإيما هايز مدربة تشيلسي وسارينا ويغمان، مدربة منتخبي هولندا وإنجلترا.

وسيتم الإعلان يوم الجمعة عن القائمة المختصرة لأفضل لاعب ولاعبة في العالم لعام 2021، علما أن تسليم الجوائز سيتم في حفل سيقام كحدث افتراضي في 17 يناير الجاري بمقر فيفا في مدينة زيوريخ السويسرية.