.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

توخيل ينافس غوارديولا ومانشيني على جائزة أفضل مدرب

  • الخط
توخيل غوارديولا
بطل الدوري الإنجليزي ينافس بطل دوري أبطال أوروبا على جائزة "الأفضل"

توخيل ينافس غوارديولا ومانشيني على جائزة أفضل مدرب

زيوريخ - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" القائمة النهائية المختصرة للمدربين المرشحين للحصول على جائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2021.

وضمت القائمة النهائية الألماني توماس توخيل، والإسباني بيب غوارديولا والإيطالي روبرتو مانشيني، مدربي فريقي تشيلسي ومانشستر سيتي الإنجليزيين ومنتخب إيطاليا على الترتيب.

وأعاد توخيل الهيبة لتشيلسي، بعد تعيينه مدربا للفريق اللندني في يناير من العام الماضي، ليقوده للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه مايو الماضي.

ورغم خسارة مانشستر سيتي صفر - 1 أمام تشيلسي في المباراة النهائية، لكن مدربه غوارديولا حجز مقعده بالقائمة المرشحة، عقب فوزه بالدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

في غضون ذلك، يعتبر مانشيني منافسا قويا للفوز بالجائزة، بعدما قاد المنتخب الإيطالي للفوز بلقبه الثاني في بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" المؤجلة، التي أقيمت في يونيو ويوليو الماضيين.

كان توخيل فاز بجائزة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" كأفضل مدرب في أوروبا بموسم 2020 - 2021، حيث تفوق آنذاك على منافسيه مانشيني وغوارديولا.

في المقابل، ضمت القائمة النهائية لأفضل مدير فني لفريق نسائي في عام 2021، كل من لويس كورتيس، مدرب برشلونة الإسباني وإيما هايز مدربة تشيلسي وسارينا ويغمان، مدربة منتخبي هولندا وإنجلترا.

وسيتم الإعلان يوم الجمعة عن القائمة المختصرة لأفضل لاعب ولاعبة في العالم لعام 2021، علما أن تسليم الجوائز سيتم في حفل سيقام كحدث افتراضي في 17 يناير الجاري بمقر فيفا في مدينة زيوريخ السويسرية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
شاهد كيف هب سعوديون لنجدة سائق انقلبت مركبته في رالي داكار شاهد كيف هب سعوديون لنجدة سائق انقلبت مركبته في رالي داكار
جديد معلمة المنصورة:  جديد معلمة المنصورة: "زوجي طلقني وبيتي اتخرب"
الأكثر قراءة
بماذا رد رئيس الهلال على سؤال انتقال المالكي؟ بماذا رد رئيس الهلال على سؤال انتقال المالكي؟
النصر يؤكد توقيعه مع كنو.. ويطالب بـ27 مليون ريال النصر يؤكد توقيعه مع كنو.. ويطالب بـ27 مليون ريال
نيجيريا تستبعد إيغالو من قائمة كأس إفريقيا نيجيريا تستبعد إيغالو من قائمة كأس إفريقيا
وكيل فيتينيو لـ وكيل فيتينيو لـ "العربية.نت": الهلال ناد عظيم.. واللاعب معجب به
الهلال يجدد عقد كنو إلى 2025 الهلال يجدد عقد كنو إلى 2025
منتخب سيراليون يغادر إلى الكاميرون عبر قارب منتخب سيراليون يغادر إلى الكاميرون عبر قارب
قبل أن تذهب
في ذكرى اقتحام الكونغرس بايدن يوجه أصابع الاتهام لترمب
في ذكرى اقتحام الكونغرس بايدن يوجه أصابع الاتهام لترمب
اكتشف المزيد