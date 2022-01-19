"الأسطورة" ينصح ليفربول بالرضوخ لمطالب صلاح

أبدى آلان شيرار أسطورة الدوري الإنجليزي وهدافه التاريخي ثقته في بقاء الدولي المصري محمد صلاح ضمن صفوف ليفربول، وأن إدارة النادي الإنجليزي ستنفذ مطالبه وتتوصل لاتفاق لتجديد تعاقده الذي ينتهي في صيف 2023.



وأوضح صلاح موقفه خلال حواره الأخير مع مجلة "جي كيو" الأميركية مؤكدًا رغبته في تجديد عقده مع "الريدز" مضيفًا إلى أنه لم يطلب أمورًا مجنونة من إدارة النادي، وهو ما كرره آلان شيرار خلال حواره لـ"استوديوهات الدوري الإنجليزي": لا أعتقد أنهم سيسمحون له بالرحيل مجانًا في نهاية عقده أو حتى بيعه، لن يحدث هذا، لقد قال إنه لم يطلب أمورًا مجنونة.

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وتابع: ما حققه للفريق منذ مجيئه لا يمكن أن يُقال عنه سوى أنه مذهل، حينما ينظر صلاح للاعبين الآخرين في مركزه، سيعلم ما هي قيمته لليفربول، إنه في موضع قوة خلال تلك المفاوضات، وموقفه يزداد قوة مع مرور الوقت.

وتوقع شيرار أن يحصل صلاح على ما يريده وأن يدفع له ليفربول ما يستحقه، خاصةً بعد تصريحات الأخير بأن الكرة الآن في ملعب الإدارة، وأنهم إذا عرضوا عليه ما يناسبه فهذا يدل على تقديرهم له وعلى ما فعله للنادي خلال السنوات الخمس السابقة.

ويتوافق حديث شيرار مع تصريحات الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الأخيرة لـ"سكاي سبورتس" حول عقد اللاعب إذ أشار كلوب إلى أن صلاح لاعب عظيم، وأن النادي يريد الاحتفاظ به.

وأضاف كلوب: أعلم أن صلاح يرغب بالبقاء، ونحن بالطبع نرغب في ذلك أيضًا، من الطبيعي أن تأخذ المفاوضات وقتًا، أعتقد أننا جميعًا في موقف جيد الآن، أنا واثق من بقائه وأن الأمر سيسير بإيجابية.

ويعيش صلاح موسمًا مميزًا مع ليفربول، بعدما سجل 23 هدفًا خلال 26 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم، كما حلّ ثالثًا خلال ترتيب الفيفا لأفضل اللاعبين على مستوى العالم هذا الموسم وهو ما تم الإعلان عنه في حفل "الأفضل" يوم الاثنين.