بايرن يعزز صدارته للدوري الألماني برباعية في هيرتا برلين

عزز بايرن ميونخ موقعه في صدارة ترتيب الدوري الألماني، عقب فوزه الكبير 4 - 1 على مضيفه هيرتا برلين، يوم الأحد، في المرحلة العشرين للمسابقة، التي شهدت أيضا فوز لايبزغ 2 - صفر على ضيفه فولفسبورغ.

وارتفع رصيد بايرن، حامل اللقب في المواسم التسعة الأخيرة، إلى 49 نقطة في الصدارة، ليعيد فارق النقاط الست الذي يفصله عن أقرب ملاحقيه غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند، في حين تجمد رصيد هيرتا برلين، الذي حقق فوزا وحيدا في لقاءاته الخمسة الأخيرة بالمسابقة، عند 22 نقطة في المركز الثالث عشر.

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وافتتح كورينتين توليسو التسجيل لبايرن في الدقيقة 25، قبل أن يضيف توماس مولر الهدف الثاني في الدقيقة 45، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق البافاري 2 - صفر على فريقه العاصمة الألمانية.

وواصل بايرن سيطرته على مجريات الأمور في الشوط الثاني، الذي شهد تسجيله الهدف الثالث عبر ليروي ساني في الدقيقة 75، فيما أضاف سيرج غنابري الهدف الرابع للضيوف في الدقيقة 79، في حين أحرز الهولندي الشاب يورغن إيكيلينكامب هدف حفظ ماء الوجه لهيرتا في الدقيقة 80.