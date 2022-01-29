الهلال يعلن تعاقده مع النيجيري إيغالو قادماً من الشباب

أعلن نادي الهلال يوم السبت رسميًا عن ضم أوديون إيغالو لاعب نادي الشباب السعودي بحسب ما أعلنه عبر حسابه الرسمي على "تويتر".

ونشر النادي عبر حسابه الرسمي على تويتر مقطعا مرئيا تظهر فيه لقطات للاعب النيجيري مرحبًا بقدومه إلى الفريق العاصمي.

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ويحتل إيغالو صدارة ترتيب هدافي الدوري السعودي بالتساوي مع تاليسكا لاعب النصر برصيد 12 هدفًا لكل منهما.

وبدأ إيغالو رحلته الاحترافية بعد خروجه من بلاده موسم 2007 - 2008 في نادي لين النرويجي، ومنه إلى أودينيزي الإيطالي الذي أخرجه في إعارات عدة إلى غرناطة وتشيزينا وواتفورد، قبل أن ينتقل للأخير نهائيًا منذ 2014 وحتى 2017.

ومن واتفورد رحل إيغالو إلى الصين وتحديدًا نادي تشانغتشون ياتاي، ثم إلى مواطنه شنغهاي شينهوا، وبعدها انتقل النيجيري إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي ومنه إلى الشباب.

ويعد واتفورد هو أكثر فريق سجل إيغالو بألوانه، إذ هز شباك خصومه بـ40 هدفًا خلال 100 مباراة، وصنع 11 تمريرة حاسمة.

ولعب إيغالو مع الليوث 19 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم، وتحديدًا 1700 دقيقة، سجل خلالها 13 هدفًا وصنع هدفًا وحيدًا لزملائه، بينما سجل 22 هدفًا في 32 مباراة لعبها مع الأبيض العاصمي في جميع البطولات منذ انتقاله للشباب في فبراير 2021.