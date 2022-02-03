الجزيرة يضرب موعدًا مع الهلال برباعية في شباك بيراي

اكتسح الجزيرة الإماراتي منافسه بيراي من تاهيتي 4 -1 يوم الخميس، في افتتاح مباريات بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم والتي انطلقت يوم الخميس في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.
وسيواجه الجزيرة في المباراة المقبلة فريق الهلال السعودي بطل دوري أبطال آسيا، يوم الأحد.
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وتقدم الجزيرة عن طريق زايد العامري في الدقيقة الخامسة، قبل أن يضيف زميله أحمد العطاس الهدف الثاني في الدقيقة 26.
وفي الدقيقة 41 سجل ميلوش كوسانوفيتش الهدف الثالث للجزيرة، فيما سجل محمد ربيع هدف بيراي الوحيد بالخطأ في مرمى الجزيرة في الدقيقة 48.
وسجل عبد الله ديابي هدف الجزيرة الرابع في الدقيقة 63.
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