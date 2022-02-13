بـ60 مليون يورو.. برشلونة يستهدف ضم "فقير"

كشف خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني أنه يستهدف ضم الفرنسي نبيل فقير نجم وسط ريال بيتيس خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وانضم فقير إلى النادي الأندلسي عام 2019 من ليون، مسجلًا 19 هدفًا خلال 100 مباراة خاضها مع الفريق ذو القميص الأخضر بجميع المسابقات وقدم 20 تمريرة حاسمة.

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ووفقًا لصحيفة "سبورت" المقربة من النادي الكتالوني، فإن برشلونة مستعد لدفع 60 مليون يورو من أجل التعاقد مع اللاعب، لكن بيتيس يستهدف الحصول على 80 مليونًا.

ويستمتع الفرنسي بموسم رائع رفقة فريقه الحالي، إذ يحتل بيتيس المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني متقدمًا بفارق نقطتين عن برشلونة الخامس.

وخاض فقير 29 مباراة في الدوري الإسباني والدوري الأوروبي وكأس الملك هذا الموسم، أحرز 7 أهداف وصنع مثلها.