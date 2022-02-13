كأس السوبر الكويتي.. العربي بطلا للمرة الثالثة

توج العربي بطل الدوري بالكأس السوبر الكويتية لكرة القدم للمرة الثالثة في تاريخه، بعد فوزه على الكويت حامل لقب كأس الأمير، 4-3 بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 في الوقت الأصلي على استاد جابر الأحمد الدولي الأحد.

تقدم العربي عبر علي خلف في الدقيقة 14 قبل أن يعادل "العميد" من ركلة جزاء حملت توقيع المغربي مهدي برحمة بعد 5 دقائق من بداية الشوط الثاني، ليثأر من خسارته هذه المباراة ضد الكويت بالذات العام الموسم الماضي ويتوج بلقبه الثالث بعد 2008 و2012.

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وكان من المقرر إقامة اللقاء في 17 يناير الماضي، غير أن عدداً من الإصابات بفيروس كورونا في صفوف الفريقين أدى إلى تأجيلها.

وانطلقت المسابقة في 2008، ويعتبر القادسية الأكثر فوزاً بها (6 مرات)، متقدماً على الكويت (5) والعربي (3).

وهذه المرة الـ12 التي يخوض فيها نادي الكويت مباراة السوبر (فاز في 5 وخسر 7)، فيما كان الظهور الرابع للـ"أخضر" (فاز في 3 وخسر واحدة).

وسبق للطرفين أن التقيا في "السوبر" مرتين، فتبادلا الفوز بالنتيجة ذاتها (1-صفر)، في 2008 و2020.