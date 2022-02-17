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وفاة أحمد مصطفى لاعب الزمالك السابق عن عمر 82 عاماً

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أحمد مصطفى
كان مصطفى من أبرز قادة الزمالك في فترة الستينات

وفاة أحمد مصطفى لاعب الزمالك السابق عن عمر 82 عاماً

القاهرة - رويترز

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نعى نادي الزمالك المصري لاعبه السابق أحمد مصطفى الذي توفي عن عمر 82 عاما يوم الخميس.

وكان مصطفى من أبرز قادة الزمالك في فترة الستينات بالقرن الماضي وتوج بالعديد من الألقاب، من بينها الدوري المصري ثلاث مرات، وأجاد اللعب في الدفاع وخط الوسط.

وشارك مع منتخب مصر في أولمبياد 1964 وكأس الأمم الإفريقية 1962، كما اشتهر مصطفى باكتشاف المواهب الواعدة بالنادي.

وقال مرتضى منصور رئيس الزمالك في بيان: كان الفقيد نموذجا في الصدق والإخلاص والشهامة وأفنى حياته بين جدران ناديه الذي كان عشقه الوحيد.

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