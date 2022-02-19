أغويرو رغم الاعتزال: سأذهب إلى كأس العالم 2022

أكد الأرجنتيني سيرجيو أغويرو على إصراره على الذهاب لكأس العالم 2022 رفقة منتخب الأرجنتين كجزء من الجهاز الفني للفريق عقب محادثات مع المدير الفني للمنتخب سكالوني.

وقال أغويرو لـ "راديو10" الأرجنتيني: سأذهب إلى كأس العالم، سنعقد اجتماعًا هذا الأسبوع، أريد التواجد هناك كجزء من الطاقم الفني، تحدثت مع المدير الفني سكالوني ورئيس الاتحاد كلاوديو تابيا.

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وكان اللاعب قد اضطر للاعتزال عقب مشكلة صحية حدثت له رفقة فريقه الإسباني برشلونة أكتوبر الماضي، وكشفت الفحوصات عن وجود مشاكل له في التنفس بسبب آلام في الصدر.

وبسؤاله حول حالته الصحية أجاب سيرجيو: إذا لعبت كرة قدم الآن لا أستطيع التقاط أنفاسي بشكل جيد.

وتابع: أحيانًا أفكر أنني لن أستطيع أن أركض مجددًا، فقط أشعر بأن قلبي لا يعمل بشكل جيد.