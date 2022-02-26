رانغنيك: راشفورد غير سعيد

كشف رالف رانغنيك المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أن مهاجم فريقه ماركوس راشفورد "غير سعيد" بسبب تراجع مستوى أدائه لكن المدرب الألماني حثه على السير على خطى زميله جايدون سانشو الذي يقدم أداء متميزا في الآونة الأخيرة.

وعاد راشفورد للملاعب في أكتوبر الماضي بعد خضوعه لعملية جراحية في الكتف وقدم أداء سيئا للغاية هذا الموسم وظهر بصورة غير مرضية تماما خلال تعادل فريقه 1-1 مع أتليتيكو مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي.

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وقال رانغنيك في مؤتمر صحفي قبل مباراة فريقه في وقت لاحق من يوم السبت أمام ضيفه واتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز: أنا على ثقة تامة بأنه غير سعيد بأدائه الحالي. لكن الكلام في تفاصيل الأمر، في كل أسبوع لا يفيد.

وتابع: خلال التدريبات يكون في أفضل حال وهذا هو سبب قراري بإشراكه في مواجهة أتليتيكو مدريد. الآن نحن نريد تقديم الأداء الذي يقدمه في التدريب خلال مباريات الدوري الإنجليزي وهذه هي الخطوة التالية التي يتعين عليه القيام بها.

وأضاف رانغنيك: واجهنا نفس الموقف تقريبا مع جايدون قبل ستة أو سبعة أسابيع. وهو أفضل مثال على ما يمكن أن يحدث. اللاعب هو المطلوب منه تقديم الأداء المنشود وهو الوحيد القادر على الوصول لأفضل ما لديه من أداء.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 46 نقطة من 26 مباراة متقدما بنقطة وحيدة على أرسنال التالي الذي لعب 24 مباراة.