بطل المصارعة الأوكراني بلينيك: علينا أن نحمي البشر

أكد بطل المصارعة الأولمبي الأوكراني زان بلينيك أنه مصمم على البقاء في كييف لأطول فترة ممكنة من أجل مساعدة البشر في العاصمة الأوكرانية، وذلك في ظل الهجوم الروسي على أوكرانيا.
وقال بلينيك في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): من المهم أن نظهر للناس أننا متواجدون من أجلهم ولا نهرب. علينا أن نحميهم.
وأضاف بلينيك: لست خائفا. رغم أنني معرض لخطر أكبر، كسياسي.
وكان بلينيك (31 عاما) قد انتُخب في البرلمان الأوكراني كعضو عن حزب رئيس الدولة فولوديمير زيلينسكي.
وتوج بلينيك بميدالية ذهبية في المصارعة بأولمبياد طوكيو الذي أقيم العام الماضي، كما سبق له إحراز فضية في أولمبياد ريو 2016 إلى جانب لقبين عالميين.
وقال البطل الأولمبي إنه يتحرك في المدينة قدر الإمكان، مؤكدا "سأبقى في كييف قدر المستطاع."
وأضاف بلينيك، وهو من أب رواندي وأم أوكرانية، :الكثير من الناس يعرفونني ويطلبون مني أشياء. يطلبون أسلحة وأدوية وطعام.
وقال بلينيك إن المواطنين يشعرون بالدعم من كثير من الدول لكنه قال إن هذا الدعم يجب أن يستمر، وأضاف :نحن أقوياء، لكن لا تعرف إلى متى.
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