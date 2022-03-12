البرتغال تحتجز حاخاماً بسبب تجنيس أبراموفيتش

أوقف القضاء البرتغالي حاخاماً ونفذ مداهمات بشأن عملية تجنيس عدد من اليهود، بينهم الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش مالك نادي تشيلسي الإنجليزي.

وقالت النيابة العامة البرتغالية في وقت متأخر يوم الجمعة إنها احتجزت زعيم الجالية اليهودية في بورتو دانيال ليتفاك، كجزء من تحقيقها في قضايا محتملة لـ"استغلال النفوذ، الفساد النشط، تزوير الوثائق، غسيل الأموال والتهرّب من دفع الضرائب".

مادة اعلانية

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن ليتفاك أوقف الخميس حينما كان يستعد للسفر إلى إسرائيل، فيما يمثل السبت أمام القضاء لتقرير الإجراءات التي سيتم فرضها عليه.

وكانت النيابة العامة البرتغالية أعلنت في يناير الماضي، عن التحقق في تجنيس أبراموفيتش الذي حصل على جنسية برتغالية في أبريل 2021.

في المقابل، تقول الجالية اليهودية في بورتو انها وقعت ضحية "إدانات مجهولة المصدر" تهدف إلى "التشكيك في نزاهة إجراءات" التجنيس، مضيفة أنها تقدمت بشكوى "للتنديد بالافتراءات".

ويعيش نادي تشلسي فترة ضبابية، بعدما جُمدت مؤقتًا حسابات وبطاقات ائتمان تابعة له إثر العقوبات التي فرضتها الحكومة البريطانية على أبراموفيتش، وفق ما أفادت تقارير صحافية الجمعة.

وتم تجميد جميع أصول الملياردير الروسي يوم الخميس باستثناء النادي الذي سُمح له بمواصلة "الأنشطة المتعلقة بكرة القدم".