هوفنهايم يفسد أمسية ناغلسمان بتعادل مع بايرن ميونخ

أفسد هوفنهايم الظهور الأول لمدربه السابق جوليان ناغلسمان على ملعب راين نيكار أرينا في حضور الجماهير، وفرض التعادل على ضيفه بايرن ميونخ 1 -1 يوم السبت في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم.

وتقدم هوفنهايم بهدف عن طريق كريستوف بومغارتنر في الدقيقة 32 لكن بايرن ميونخ بقيادة مدربه ناغلسمان أدرك التعادل في الثواني الأخيرة للشوط الأول عبر القناص البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي عزز موقعه في صدارة قائمة الهدافين برصيد 29 هدفا.

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ورفع بايرن ميونخ رصيده في الصدارة إلى 60 نقطة من 26 مباراة بفارق عشر نقاط عن أقرب ملاحقيه بوروسيا دورتموند الذي خاض 24 مباراة، مقابل 44 نقطة لهوفنهايم في المركز الخامس.

وفي باقي المباريات فاز فرايبورج على فولفسبورج 3 /2 وتعادل يونيون برلين مع ضيفه شتوتجارت 1 /1.