فورست يترك 97 مقعداً شاغراً أمام ليفربول تكريماً لضحايا هيلزبره

سيترك نوتنغهام فورست 97 مقعدا شاغرا عندما يستضيف ليفربول في دور الثمانية لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تكريما للمشجعين الذين لقوا حتفهم في كارثة استاد هيلزبره في أبريل 1989، عندما التقى الفريقان لآخر مرة في المسابقة.

وقتل 94 مشجعا من ليفربول بعد تدافع في مدرج مغلق ازدحم بأعداد تفوق طاقته الاستيعابية في استاد هيلزبره في شيفيلد قبل مباراة في الدور قبل النهائي لكأس الاتحاد بين ليفربول وفورست.

مادة اعلانية

وانضم ثلاثة آخرين لقائمة الضحايا بسبب الإصابات، وتوفي آخرهم في يونيو الماضي بعد 32 عاما من تعرضه لإصابات خطيرة وتلف شديد في المخ.

وتقرر إعادة هذه المباراة بعد شهر واحد في أولد ترافورد، وانتزع ليفربول بطاقة التأهل ثم أحرز اللقب.

وقال فورست في بيان: لن ننساهم أبدا. سنترك 97 مقعدا شاغرا في مباراة الغد تكريما لمن فقدوا أرواحهم في قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في 1989.

ورد ليفربول برسالة وقال: شكرا على تضامنكم.