الاتحاد الدولي للسباحة يحرم روسيا وبيلاروسيا من بطولة العالم

حرم الاتحاد الدولي للسباحة يوم الأربعاء الرياضيين والمسؤولين من روسيا وبيلاروسيا من المشاركة في بطولة العالم في بودابست هذا العام بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا.



وألغى الاتحاد الدولي الشهر الماضي بطولة العالم للناشئين التي كانت مقررة بمدينة كازان الروسية.



وذكر في بيان: اجتمع مجلس الاتحاد الدولي اليوم وأكد أن السباحين والمسؤولين من روسيا وبيلاروسيا لن يشاركوا في بطولة العالم القادمة في بودابست 2022.



"وبناء على هذه القرارات أبلغ الاتحاد الدولي نظيره الروسي بسحب كل الرياضين الروس من جميع مسابقات الاتحاد الدولي لبقية العام الجاري".



واستخدمت روسيا أراضي روسيا البيضاء نقطة انطلاق لهجومها على أوكرانيا.



كما ستحرم كازان من استضافة بطولة العالم 2022. وسيحتفظ الاتحاد الدولي بموعدها بين 17-22 ديسمبر 2022 ويتناقش حاليا لاختيار مكان بديل.



وفي وقت سابق اليوم انسحب الروسي يفجيني ريلوف بطل العالم مرتين من بطولة العالم في بودابست دعما للرياضيين المحرومين من المنافسة تحت العلم الروسي.



وكتب ريلوف عبر تطبيق انستغرام: أدعم الرياضيين الروس الذين حرموا من المنافسات الدولية وأرفض المشاركة في بطولة العالم هذا الصيف.



وأضاف: أؤمن بأن غياب المنافسة يعني غياب التطور بالرياضة، وقد يبدو الأمر حزينا لكن لا يمكن للرياضة التقدم بدون منافسين شرفاء.

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