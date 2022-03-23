رينارد ومباريات الحسم.. مونديال وهبوط للدرجة الثانية

يمتلك الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي الحالي سجلًا جيدًا في مباريات الحسم، إذ لعب خلال مسيرته السابقة مع الأندية والمنتخبات 4 مباريات حاسمة، انتصر في ثلاث منها وخسر مباراة تسببت في هبوط فريقه للدرجة الثانية.

ويستعد رينارد لخوض مباراة الصين يوم الخميس رفقة المنتخب السعودي، ويكفيه الفوز للتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 للمرة السادسة في التاريخ.

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البطولة الأولى في مسيرته

في فبراير 2012 قاد رينارد المنتخب الزامبي للقب كأس أمم إفريقيا الأول في تاريخ البلاد، عقب الفوز على كوت ديفوار في نهائي البطولة التي أقيمت في ملاعب غينيا الاستوائية والغابون، 8-7 بركلات الترجيح بعد نهاية اللقاء بالتعادل السلبي.

وتصدرت زامبيا مجموعتها التي ضمت غينيا الاستوائية وليبيا والسنغال، وأقصت السودان وغانا في طريقها للنهائي.

وأهدى رينارد لقب البطولة لضحايا طائرة المنتخب الزامبي التي تحطمت في أبريل 1993 قرابة الغابون أثناء سفرها لملاقاة السنغال في تصفيات مونديال 1994.



الهبوط للدرجة الثانية

أتم سوشو الفرنسي تعاقده مع هيرفي في أكتوبر 2013، وفي أبريل من العام التالي أعلن النادي إقالته عقب الهبوط للدرجة الثانية.

وخسر سوشو بثلاثية نظيفة من إيفيان خلال آخر مباريات الموسم على ملعبه، لتنتهي رحلته في دوري الأضواء ويهبط للدرجة الثانية لأول مرة منذ عام 2002 بعد أن كانت تكفيه النقاط الثلاث للبقاء.

وصرح هيرفي للصحافيين عقب هزيمته: إذا لم يصل لي عرض يؤمن لي اللعب في دوري الأبطال أو الدوري الأوروبي، سأعود إلى إفريقيا مجددًا بكل تأكيد.

صناعة التاريخ مع كوت ديفوار

أعلن الاتحاد الإيفواري لكرة القدم تعيين رينارد مدربًا للمنتخب الوطني في يوليو 2014، وبعد 7 أشهر فقط صنع الفرنسي التاريخ وأصبح المدرب الوحيد في تاريخ إفريقيا الذي يفوز بلقب كأس الأمم رفقة منتخبين مختلفين.

كوت ديفوار بدأت البطولة بتعادلين مع غينيا ومالي قبل أن تنهي دور المجموعات بالفوز على الكاميرون، وفي الأدوار الإقصائية تغلّبت على الجزائر والكونغو الديمقراطية، وحصدت النجمة الثانية بعد لقب 1992 بالفوز على غانا في النهائي بركلات الترجيح.

التأهل لروسيا دون تلقي هدف

قاد هيرفي رينارد منتخب المغرب في محطته التدريبية الأخيرة قبل تولي المهام الفنية للأخضر السعودي، وتأهل بـ "أسود الأطلس" لكأس العالم في روسيا 2018 بعد غياب عن المونديال دام 20 عامًا.

كتيبة رينارد تعثّرت في البداية بتعادلين مع الغابون وكوت ديفوار، ثم اكتسحت مالي بسداسية نظيفة وتعادلت معها في عقر دارها، قبل الفوز على الغابون بثلاثية نظيفة.

وسجل مدافعا الفريق المهدي بن عطية ونبيل درار هدفين أرسلا بهما منتخبهما إلى روسيا بعد الفوز على كوت ديفوار 2-0 في آخر مباريات المجموعة التي ستحسم هوية المتأهل.

الأمر اللافت للنظر كان تأهل رينارد ولاعبيه دون تلقي شباكهم أي هدف في 6 مباريات، بعد الفوز في 3 لقاءات والتعادل 3 مرات، وتسجيل 11 هدفًا.