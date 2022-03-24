السعودية إلى المونديال للمرة السادسة بعد فوز اليابان على أستراليا

بلغت السعودية نهائيات كأس العالم لكرة القدم للمرة السادسة في تاريخها، بعد فوز اليابان القاتل على مضيفتها أستراليا 2-صفر الخميس في سيدني، ضمن الجولة التاسعة قبل الأخيرة من الدور الثالث للتصفيات الآسيوية المؤهلة لقطر 2022.
ورفعت اليابان رصيدها إلى 21 نقطة من 9 مباريات مقابل 19 للسعودية التي تلعب لاحقاً مع الصين في الشارقة، فيما تجمد رصيد أستراليا عند 15 نقطة من 9 مباريات. وسجل هدفي اليابان البديل كاورو ميتوما (89 و 90+4) الذي دخل في الدقيقة 84.
مادة اعلانية
اقرأ أيضاً
-
ليلة تاريخية لكرة القدم السعودية.. لقطة ختامفيديو الرياضة
-
في المرمى | منتخب السعودية يبحث عن سادس تأهل للمونديالفي المرمى
-
السعودية تستهدف حسم التأهل وتصدر المجموعة أمام الصينتستطيع السعودية ضمان التأهل إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم إذا فازت على الصين يوم الخميس، لكن المدرب هيرفي رينارد قال إنه لن يرضى إلا إذا أنهى ... رياضة
مادة إعلانية