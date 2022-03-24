بريطانيا تقترح منح أوكرانيا حق استضافة يورو 2028

بدا أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يميل إلى منح أوكرانيا حق استضافة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم عام 2028، رغم ترشح بريطانيا وأيرلندا لاستضافة الحدث ذاته.
وجاء رد فعل جونسون بعد الأنباء الصادمة التي ظهرت يوم الأربعاء، بشأن اهتمام روسيا بالترشح لاستضافة يورو 2028 ويورو 2032، رغم استبعادها من المنافسات الدولية عقب غزوها العسكري لأوكرانيا.
وقال جونسون الذي يتواجد في بروكسل لحضور قمة حلف شمال الأطلسي بشأن الوضع في أوكرانيا، هو "أمر أكثر من مجرد سخيف" أن تنضم روسيا إلى السباق، لكني أقول أن "أفضل شيء ممكن هو انسحاب روسيا من أوكرانيا، ومنح أوكرانيا حق استضافة البطولة".
وأشار "أعتقد أن فكرة استضافة روسيا لأي بطولة كروية أو أي نوع من الأحداث الثقافية في الوقت الراهن أمر سخيف".
وأوضح "لا أعتقد أن أي شخص سيفكر بشكل جدي في مقترحهم، وأفضل شيء ممكن هو انسحاب القوات المسلحة الروسية بشكل كامل من أوكرانيا ومنح البطولة لأوكرانيا".
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