أستراليا لن تحتسب نتائج للمباريات التي ستؤجل بسبب كورونا

قالت رابطة الدوري الأسترالي لكرة القدم إنها لن تحتسب نتائج لأي مباريات يتم إلغاؤها مستقبلا بسبب فيروس كورونا المستجد سريع عدوى والانتشار.



واتخذ القرار يوم الجمعة وطبق لأول مرة على مباراة نيوكاسل جيتس مع سيدني إف.سي.



وظهرت عدة إصابات بالفيروس في صفوف نيوكاسل جيتس قبل المباراة لكنه قرر خوض المواجهة تجنبا لعدم احتساب النتيجة وبالفعل نجح في الفوز 2-صفر على أرضه.



وقالت الرابطة لرويترز في بيان: نتيجة تأثير فيروس كورونا على جدول مباريات الموسم ما تسبب في تأجيل 30 في المئة من مباريات دوري الرجال في بلادنا حتى الآن فإنه لم يعد لدينا مواعيد متوفرة لإقامة مباريات مؤجلة لعدد من الفرق.



وأضاف البيان: في هذه الظروف الاستثنائية تلزمنا لوائح البطولة بعدم احتساب نتيجة لأي مباراة في الدور التمهيدي للموسم يتم إلغاؤها.. بسبب كورونا.



"قررنا تطبيق هذا القرار كملجأ أخير ونحن نعمل مع جميع الأندية على الحد من أي تأثيرات جديدة على سير مباريات البطولة".



وفي حالة عدم احتساب نتيجة لا يحصل أي فريق على نقاط.

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